Горели цистерны. ГУР и ССО атаковали ключевые железнодорожные линии РФ, - источники

3 сентября ГУР МО и ССО осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения российских захватчиков по направлению Орел-Курск. В результате поражения объекта ликвидированы двое "росгвардейцев", еще один - пострадал.

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Главном управлении разведки.

По информации собеседника, при попытке разминирования на перегоне Малоархангельск-Глазуновка подорвался инженерный расчет спецподразделения росгвардии. В результате ликвидированы двое "росгвардейцев", еще одному оторвало ноги.

В результате взрыва по состоянию на 22:00 13 сентября остановлено железнодорожное сообщение федерального значения, задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях. Диверсию на железной дороге подтвердил и т.н. "губернатор" Андрей Кличков, а местные жители публикуют кадры пожара.

Еще одна атака совершена в ночь на 14 сентября - около 02:30 на перегоне Строганово-Мшинская было подорвано железнодорожное сообщение Санкт-Петербург-Псков. Там с рельсов сошел локомотив и сгорели 15 топливных цистерн с горючим.

Как отмечает источник в ГУР, операции осуществлены совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

"Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках, россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских Сил обороны", - подчеркнул собеседник в ГУР.