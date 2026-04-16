Подготовка к Проводам: священник ПЦУ объяснил, когда на кладбище лучше не убирать

В какие дни на кладбище лучше не убирать

Священник рассказал, что убирать на кладбище (особенно накануне поминальных дней, которые наступают после Пасхи) - очень важно.

Ведь это, прежде всего, "проявление нашего отношения" к усопшим родным и близким.

Он уточнил, что речь идет об отношении, полном:

уважения;

чистоты;

достоинства.

"Убирать, по моему мнению, не нужно в воскресенье и на праздники", - поделился Бобик.

Между тем в будние дни, по его словам, убирать могилки на кладбище можно.

"Не может быть все замусорено на кладбище. Поэтому убирать в эти дни, я думаю, можно", - констатировал настоятель храма.

Кладбища не должны быть замусоренными (инфографика: РБК-Украина)

Зачем украинцы ходят на кладбище на Проводы

В целом, по словам Бобика, в период поминальных дней люди идут на кладбище для того, чтобы "поделиться радостью с теми, кто отошел".

"Ведь смерть - это такая, временная разлука. Мы знаем, что Христос Воскрес, да? Он победил смерть. И мы все также умрем, но воскреснем", - напомнил он.

В то же время священник подчеркнул, что бояться воскресения мертвых не нужно.

"Но должно думать, где мы будем после этого всеобщего воскресения - вечно страдать или вечно счастливо жить в Божьем Царстве с Богом. Это зависит от нас. Как мы здесь и сейчас живем", - объяснил он.

Следовательно, православные украинцы ходят к могилам усопших на Проводы для того, чтобы: