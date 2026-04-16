UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Підготовка до Проводів: священник ПЦУ пояснив, коли на цвинтарі краще не прибирати

18:26 16.04.2026 Чт
2 хв
Чи правда, що в деякі дні прибирання могилок - "під забороною"?
aimg Ірина Костенко
Прибирання на кладовищі - важливий етап підготовки до Проводів (фото ілюстративне: Getty Images)

Існує чимало народних вірувань про те, в які дні не можна впорядковувати могили рідних і близьких напередодні Радониці. Проте насправді все доволі просто.

Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.

В які дні на кладовищі краще не прибирати

Священник розповів, що прибирати на кладовищі (особливо напередодні поминальних днів, які настають після Великодня) - дуже важливо.

Адже це, передусім, "вияв нашого ставлення" до спочилих рідних і близьких.

Він уточнив, що йдеться про ставлення, сповнене:

  • поваги;
  • чистоти;
  • гідності.

"Прибирати, на мою думку, не потрібно в неділю та на свята", - поділився Бобик.

Тим часом в будні дні, за його словами, прибирати могилки на кладовищі можна.

"Не може бути все засмічене на кладовищі. Тому прибирати в ці дні, я думаю, можна", - констатував настоятель храму.

Кладовища не повинні бути засміченими (інфографіка: РБК-Україна)

Навіщо українці ходять на кладовище на Проводи

В цілому, за словами Бобика, у період поминальних днів люди йдуть на кладовище для того, щоб "поділитися радістю з тими, хто відійшов".

"Адже смерть - це така, тимчасова розлука. Ми знаємо, що Христос Воскрес, так? Він переміг смерть. І ми всі також помремо, але воскреснемо", - нагадав він.

Водночас священник наголосив, що боятися воскресіння мертвих не потрібно.

"Але маємо думати, де ми будемо після цього всезагального воскресіння - чи вічно страждати, чи вічно щасливо жити в Божому Царстві з Богом. Це залежить від нас. Як ми тут і зараз живемо", - пояснив він.

Отже, православні українці ходять до могил спочилих на Проводи для того, щоб:

  • поділитися радістю Христового Воскресіння;
  • засвідчити свою віру у Воскресіння та життя після смерті;
  • помолитися за померлих.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВеликденьПЦУПроводиритуалыЧистотаСвятаПорадиТрадиціїСвященикиВірування