Где Россия будет давить на фронте осенью: оценка ISW

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 11:29
UA EN RU
Где Россия будет давить на фронте осенью: оценка ISW Фото: Россия сосредоточит силы этой осенью на Донбассе (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Савченко Юлія

Осенью Россия будет снова пытаться захватить Покровск и Константиновку, но темпы наступления остаются медленными.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".

По оценкам ISW, ключевым направлением для РФ осенью останется Донецкая область. Основное внимание сосредоточится на попытках захватить Покровск и Константиновку, а также на подготовке к боям против украинского "фортификационного пояса" в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.

Командование РФ перебрасывает в Донецкую область морскую пехоту и воздушно-десантные войска, ранее расположенные на севере Сумщины и Херсонского направления.

"Это свидетельствует, что главный акцент осенней кампании России снова будет делаться именно на Донецкой области - в районах Доброполья, Покровска и Константиновки", - говорит аналитик ISW по вопросам России Грейс Мепес.

Покровск - основная цель

Российские войска расширяют свои позиции вокруг Покровска, создавая угрозу украинским позициям в городе. Темпы наступления остаются медленными, а отставание от планов, разработанных еще в 2024 году, все еще заметно.

"Российские войска могут в конце концов преуспеть в захвате Покровска осенью 2025 года (попытки продолжаются с октября 2023-го), хотя пока неясно, смогут ли украинские силы удержать город еще несколько месяцев", - объясняет аналитик ISW.

Аналитики ISW оценивают, что при сохранении нынешней боеспособности российских подразделений они могут продвинуться в направлении Константиновки и Дружковки, но полного контроля до конца года, вероятно, не достигнут. Взятие под контроль всего украинского "фортификационного пояса" на Донбассе - задача многолетняя.

Напомним, на фронте за минувшие сутки произошло 156 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Вольное, Котлино, Новоподгороднее, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Проминь, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

Также наши воины уничтожили почти 30 артсистем россиян и более 460 беспилотников, также было ликвидировано за сутки 5 крылатых ракет.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что всего в августе украинские войска вернули под контроль 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

