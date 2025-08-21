ua en ru
В России сняли генерала, который бежал с Востока и "проспал" наступление ВСУ на Курщину

Россия, Четверг 21 августа 2025 16:55
В России сняли генерала, который бежал с Востока и "проспал" наступление ВСУ на Курщину Фото: российский генерал Александр Лапин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В России сменили командующего группой армий "Север", которая держит оборону в Курской области РФ и пытается наступать на территории Сумской области Украины. Генерала Александра Лапина сняли с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В сообщениях СМИ говорится, что командующим группы армий "Север" назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. До этого Никифоров командовал войсками Западного военного округа, который после начала российского вторжения разделили на Московский и Ленинградский.

В России сняли генерала, который бежал с Востока и &quot;проспал&quot; наступление ВСУ на КурщинуФото: новый командующий "Севером" генерал Никифоров (росСМИ)

О судьбе генерала Лапина в сообщениях СМИ ничего не сказано. Но скорее всего, его сняли с должности.

Чем "известен" генерал Лапин

В начале полномасштабного вторжения РФ Лапин командовал центральной группировкой оккупантов, которая воевала на восточном направлении. В этот период Лапин отметился молниеносным бегством россиян из Харьковской области и потерей Лимана, Изюма и Балаклеи.

Кроме того, генерал известен, как своеобразный "рекордсмен" по количеству потерянной военной техники. Из-за всех этих "подвигов" его в конце концов сняли с должности, но после ряда пертурбаций его назначили командующим группы армий "Север".

Но и здесь Лапин, контролировавший безопасность в Курской области, "отличился". Он распустил совет, занимавшийся защитой уязвимого приграничного региона, за несколько месяцев до операции Украины. Наступление ВСУ на Курщине Лапин просто "проспал": отбить утраченное стоило россиянам много времени и крови, а российская попытка контрнаступления на Сумщине захлебнулась.

