В России сняли генерала, который бежал с Востока и "проспал" наступление ВСУ на Курщину

В России сменили командующего группой армий "Север", которая держит оборону в Курской области РФ и пытается наступать на территории Сумской области Украины. Генерала Александра Лапина сняли с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В сообщениях СМИ говорится, что командующим группы армий "Север" назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. До этого Никифоров командовал войсками Западного военного округа, который после начала российского вторжения разделили на Московский и Ленинградский. Фото: новый командующий "Севером" генерал Никифоров (росСМИ) О судьбе генерала Лапина в сообщениях СМИ ничего не сказано. Но скорее всего, его сняли с должности.