Под ударом ТЭЦ и ТЭС в мороз -25: все о последствиях атаки в Киеве, Харькове и других городах

Главное:

Под ударами были 8 областей Украины. Обстрел осуществлялся волнами. Под прицелом ТЭЦ и ТЭС. Есть повреждения.

Киев: 5 пострадавших, 1170 домов без тепла, есть разрушения жилья, частичные аварийные отключения света

Киевщина: ранен мужчина, повреждены дома и авто

Харьков: 2 пострадавших, аварии на энергообъектах, 820 домов - без отопления, разворачивают пункты несокрушимости

Сумы: попадание в многоэтажки, пожары, нарушено теплоснабжение.

Днепр: повреждена инфраструктура, жилые дома, пожары в области.

Винницкая область: удары по критической инфраструктуре, 50 общин без света.

Одесская область: более 50 тысяч человек без электричества, критическая инфраструктура - на генераторах

Удары по ТЭЦ и ТЭС при -25 мороза

Вражеский обстрел осуществлялся волнами. Сначала враг атаковал "Шахедами" и баллистикой. Уже утром в воздушное пространство Украины начали залетать крылатые ракеты, запущенные противником с моря и со стратегической авиации.

Под ударом в очередной раз оказалась украинская энергетика. Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, заявили в компании. В результате атаки существенно пострадало оборудование ТЭС.

Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в -25 мороза РФ ударила по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

Под ударом были восемь областей Украины. Удары наносились несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами.

"Цели исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25 °C", - подчеркнул министр.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что это был прицельный удар противника именно по объектам энергетики. Войска РФ запустили значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами - более 70 и 450 ударных дронов.

Под ударами были Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесская область, Винницкая область. По состоянию на сейчас известно, что 9 человек ранены из-за атаки.

Чем били россияне

В Воздушных силах подсчитали, что враг запустил по Украине 71 ракету и 450 дронов. Основные направления удара - Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесщина. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено:

4 из 4 ракет "Циркон"/"Оникс";

11 из 32 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300;

3 из 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

20 из 28 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

412 из 450 ударных БпЛА разных типов.

Есть попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 17 локациях.

Киев

В столице пострадали 5 человек. У них острая реакция на стресс и порезы стеклом.

Фото: повреждена 22-этажка в Шевченковском районе Киева (РБК-Украина)

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла в результате ночной атаки на инфраструктуру. Эти же районы частично в экстренных отключениях света. На правом берегу продолжают действовать графики.

В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

Кроме того, есть разрушения в Днепровском районе в 5-этажке. А в Дарницком - горела 26-этажка.

Также обломки дрона упали на территорию детского сада.

В Печерском районе повреждено здание АЗС, 4 автомобиля, линии электропередач.

Есть попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16-17 этажей в Шевченковском районе.

Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы. А в домах, где до этого не было тепла, работы тоже продолжаются.

Как сообщила министр культуры Татьяна Бережная, РФ повредила музей монумента "Родина-мать".

По ее словам, россияне повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента.

На месте работают профильные службы - специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждение и первичную оценку нанесенного ущерба.

Киевская область

Пострадал 51-летний мужчина, под атакой были энергетическая инфраструктура и дома людей.

Также повреждены два частных дома и автомобиль.

Харьков

Известно о двух пострадавших. Произошла аварийная ситуация на объектах энергетики. Чтобы не допустить замерзания сети, в 820 домах, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ, спустят воду.

"Я понимаю, насколько это трудно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят", - заявил мэр города Игорь Терехов.

Развертывается более 100 "пунктов несокрушимости". В области (Лозовская громада) более 16 тысяч жителей без отопления.

В городе перебои в работе городского электротранспорта. Чтобы город не остановился, запустили дополнительные автобусные маршруты.

Сумы

Есть попадания по многоквартирным домам в Заречном районе города на разных улицах. В результате первого попадания в 7-й этаж многоэтажки повреждены поставки тепловой энергии в доме, а также выбито до 10 окон.

Также зафиксировано попадание по четвертому этажу другого дома. В результате удара возникло возгорание, повреждены балкон и окна.

В Конотопе Сумской области один частный жилой дом разрушен.

Днепр

В городе Днепр поврежден объект инфраструктуры, два частных жилых дома, трехэтажный жилой дом и общежитие.

Громко было и в Роздорской, Раевской громадах Синельниковского района и в самом Синельниково. Возник пожар. Изуродованы инфраструктура, частное предприятие, гараж, авто.

Винницкая область

Прилеты в объекты критической инфраструктуры. Происходит тушение пожаров.

В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Одесская область

Удары по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге области. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без света.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

Критическая инфраструктура работает на генераторах.

Есть значительные повреждения в энергетике в результате ночного удара, заявили в ДТЭК. Восстановление требует времени. Бригады энергетиков работают на местах.