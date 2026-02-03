ua en ru
Девятая атака за зиму: россияне снова обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК

Украина, Вторник 03 февраля 2026 08:20
Девятая атака за зиму: россияне снова обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК Иллюстративное фото: россияне снова обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска снова нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Как отметили в ДТЭК, это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Энергетики отмечают, что враг целенаправленно продолжает бить по объектам тепловой генерации.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия атаковала ТЭС ДТЭК более 220 раз. За это время в результате обстрелов 59 работников энергетических станций получили ранения, еще четверо погибли.

Обстрел 3 февраля

В ночь на вторник, 3 февраля, российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине. Предварительно, враг применил ударные дроны, баллистические ракеты, крылатые ракеты из стратегической авиации, "Калибры" а также "Циркон".

Враг целился по энергетической инфраструктуре в Киеве и области, в Харькове и других регионах страны.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, город под ударом был более трех часов, повреждена инфраструктура.

По предварительным данным, в Киеве в результате атаки были повреждены многие дома, были пожары, а количество пострадавших возросло до двух.

Подробно о том, что известно о ночном обстреле - в материале РБК-Украина.

