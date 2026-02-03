Под ударом Киев, Харьков и Днепр: все о комбинированной атаке на Украину

Главное:

россияне запустили целые группы дронов;

под ударом беспилотников и баллистики оказались Киев, Харьков и Днепр;

Чем бьют россияне

По данным Воздушных сил, враг с вечера 2 февраля запустил по Украине группы дронов. Беспилотники фиксировались как минимум в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Одесской и Донецкой областях.

С наступлением новых суток оккупанты несколько раз запустили баллистику в направлении Харькова, Киева и Днепра

Где прогремели взрывы и первые детали

Киев

В столице в 00:24 объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения дронов. Уже через несколько минут в городе были слышны взрывы и работа ПВО, которые продолжаются до сих пор.

Обновлено в 01:10

В Киеве прозвучала серия громких взрывов. Оккупанты ударили баллистикой - ракеты летели из Брянска.

Харьков

Россияне начали атаковать Харьков еще с позднего вечера 2 февраля. Примерно в 02:40 враг ударил дроном по центру.

Начиная с 00:30 в городе раздалась целая серия взрывов. В этот момент оккупанты начали комбинированную атаку - летела баллистика и дроны. По словам мэра Игоря Терехова, удары были по Слободскому району.

Днепр

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники летели в том числе на Днепр. Взрывы в городе были примерно в 00:10.

Обновлено в 01:10

В Днепре прозвучали повторные взрывы. На этот раз их было слышно на фоне угрозы баллистики.