Под ударом Бурштын, Ровно и не только: РФ массированно обстреляла запад Украины ракетами

Суббота 07 февраля 2026 07:20
UA EN RU
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 7 февраля и утром этого же дня осуществили комбинированную атаку РФ по Украине. В основном под ударом оказались западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью в мониторинговых каналах была информация, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Ближе к утру враг осуществил пуски крылатых ракет, а уже после шести утра они залетели в воздушное пространство Украины, что было подтверждено уже официально.

По данным военных, ракеты залетали через Херсонскую область, а затем двигались в направлении западных областей. Причем мониторинговые каналы писали, что они летели по той же траектории, как и "Калибры" ночью.

Судя по сообщениям Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе Украины фиксировались как минимум в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Кроме того, параллельно враг до сих пор атакует города ударными дронами. Известно, что только менее чем за последний час взрывы были слышны в Бурштыне и Ровно. Причем в Ровно около 7:15 прозвучала повторная серия взрывов.

Подробное о том, где и когда фиксировались ракеты во время утренней атаки РФ, можно посмотреть на фото ниже.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Под ударом Бурштын, Ровно и не только: РФ массированно обстреляла запад Украины ракетами

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, что 7 февраля россияне уже не впервые атакуют запад Украины. Ночью враг также запустил в ту сторону дроны и крылатые ракеты "Калибр". На фоне атаки взрывы были слышны по меньшей мере в Бурштыне и Виннице.

Подробнее ознакомиться с тем, что известно о ночном и утреннем обстреле Украины, можно в материале РБК-Украина.

Под ударом Бурштын, Ровно и не только: РФ массированно обстреляла запад Украины ракетами
Под ударом Бурштын, Ровно и не только: РФ массированно обстреляла запад Украины ракетами
