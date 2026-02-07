ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина под ударом дронов и ракет: все о комбинированной атаке РФ

Суббота 07 февраля 2026 03:15
UA EN RU
Украина под ударом дронов и ракет: все о комбинированной атаке РФ Фото: в нескольких городах были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. Вследствие обстрела дронами и ракетами под ударом оказался уже несколько городов.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Читайте также: Зеленский анонсировал кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"

Главное:

  • россияне запустили десятки групп дронов и ракеты;
  • под ударом оказались Волынская область, Харьков и Кропивницкий.

Чем атакует РФ

По данным военных, оккупанты пытались атаковать Украину дронами в течение всего дня 6 февраля. Под вечер количество беспилотников над Украиной значительно возросло.

В частности, уже с 22:33 Воздушные силы фиксировали как небольшое количество групп, так и десятки групп дронов над Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областями.

Мониторинговые каналы утверждали, что примерно в 02:30 над Украиной было около 200 беспилотников. Подробнее о фиксации дронов можно ознакомиться ниже.

Также ночью появилась информация, что враг вывел в Черное море носители "Калибров", после чего примерно в 02:40 запустил по Украине крылатые ракеты. Уже в 03:13 вражеские цели фиксировались над Николаевской областью, а в стране объявили масштабную тревогу.

Украина под ударом дронов и ракет: все о комбинированной атаке РФ

Кроме того, в мониторинговых пабликах была информация о взлете стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Однако официально это пока не подтверждено.

Какие регионы атаковали россияне

Волынская область

Глава Волынской ОВА Роман Романюк рассказал, что в течение крайних суток в каждом районе региона неоднократно звучала тревога из-за вражеских "Шахеды".

Согласно его сообщению от 23:54, в результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в области.

Харьков

В ночь 7 февраля в 02:37 стало известно, что враг ударил дроном по Харькову. Мэр Игорь Терехов рассказал, что попадание зафиксировано в Холодногорском районе.

Кропивницкий

Через несколько минут после атаки на Харьков, звуки взрывов раздались в Кропивницком.

Масштабные обстрелы Украины

Напомним, что с осени 2025 года россияне возобновили комбинированные удары по Украине, ключевой целью которых является энергетика.

Одна из последних комбинированных атак произошла в ночь на 3 февраля. Тогда россияне тоже запустили целую группу дронов, баллистику и крылатые ракеты. Под вражеским ударом оказались как минимум Киев, Харьков, Днепр и Винница.

В частности, в Киеве последствия в результате обстрелов были в пяти районах. Местные власти сообщали, что в городе повреждены дома, садик, заправка и другие объекты.

Более того, Харьков тоже несколько часов был под ударом дронов и ракет. Враг целенаправленно бил по энергетике в мороз, что заставило коммунальщиков слить воду, из-за чего 820 домов остались без тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кропивницкий Волынская область Харьков Война в Украине Дрони
Новости
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ