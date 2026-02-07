Украина под ударом дронов и ракет: все о комбинированной атаке РФ

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. Вследствие обстрела дронами и ракетами под ударом оказался уже несколько городов.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

россияне запустили десятки групп дронов и ракеты;

под ударом оказались Волынская область, Харьков и Кропивницкий.

Чем атакует РФ

По данным военных, оккупанты пытались атаковать Украину дронами в течение всего дня 6 февраля. Под вечер количество беспилотников над Украиной значительно возросло.

В частности, уже с 22:33 Воздушные силы фиксировали как небольшое количество групп, так и десятки групп дронов над Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областями.

Мониторинговые каналы утверждали, что примерно в 02:30 над Украиной было около 200 беспилотников. Подробнее о фиксации дронов можно ознакомиться ниже.

Также ночью появилась информация, что враг вывел в Черное море носители "Калибров", после чего примерно в 02:40 запустил по Украине крылатые ракеты. Уже в 03:13 вражеские цели фиксировались над Николаевской областью, а в стране объявили масштабную тревогу.

Кроме того, в мониторинговых пабликах была информация о взлете стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Однако официально это пока не подтверждено.

Какие регионы атаковали россияне

Волынская область

Глава Волынской ОВА Роман Романюк рассказал, что в течение крайних суток в каждом районе региона неоднократно звучала тревога из-за вражеских "Шахеды".

Согласно его сообщению от 23:54, в результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в области.

Харьков

В ночь 7 февраля в 02:37 стало известно, что враг ударил дроном по Харькову. Мэр Игорь Терехов рассказал, что попадание зафиксировано в Холодногорском районе.

Кропивницкий

Через несколько минут после атаки на Харьков, звуки взрывов раздались в Кропивницком.