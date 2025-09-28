ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом крылатых ракет

Воскресенье 28 сентября 2025 06:11
UA EN RU
В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом крылатых ракет Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне утром, 28 сентября, атаковали Киев крылатыми ракетами. В столице прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Отметим, что прямо сейчас враг осуществляет комбинированную атаку на Украину, включая удары по Киеву.

Примерно в 6 утра в городе были слышны очень громкие взрывы. В то же время военные информировали, что в направлении столицы летят крылатые ракеты россиян. Через несколько минут мощные взрывы повторились.

Кроме того, сейчас известно, что в направлении Киева снова летят вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 карта воздушных тревог имеет такой вид. В связи с комбинированной атакой, в частности, из-за ракетной опасности, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом крылатых ракет

Обстрел Киева

Напомним, что в течение этой ночи враг уже неоднократно пытался атаковать столицу.

Первая дронная атака началась примерно во втором часу ночи. Вторая ближе к четвертому утру.

На данный момент известно, что в результате атаки повреждена жилая инфраструктура и пострадали три человека.

Подробнее о последствиях дронной атаки РФ на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"