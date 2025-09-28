В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом крылатых ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Отметим, что прямо сейчас враг осуществляет комбинированную атаку на Украину, включая удары по Киеву.

Примерно в 6 утра в городе были слышны очень громкие взрывы. В то же время военные информировали, что в направлении столицы летят крылатые ракеты россиян. Через несколько минут мощные взрывы повторились.

Кроме того, сейчас известно, что в направлении Киева снова летят вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 карта воздушных тревог имеет такой вид. В связи с комбинированной атакой, в частности, из-за ракетной опасности, сигнал до сих пор по всей территории Украины.