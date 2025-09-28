"Калибры", "Шахеды", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95МС: главное о ночной атаке на Украину

Россия в ночь на воскресенье, 28 сентября, в очередной раз осуществляет комбинированный удар по Украине. В ряде городов раздавались мощные взрывы и есть первые последствия.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе.

Главное:

россияне ночью атаковали "Шахедами", "Кинжалами", а под утро запустили крылатые ракеты

под ударами были по меньшей мере Киев, область и Запорожье

Чем били россияне

Дроны

По данным Воздушных сил, "Шахедная" атака этой ночью началась довольно поздно, чем обычно.

Если вспомнить прошлые атаки, то враг запускает много "Шахедов" начиная где-то с 18:00. Сейчас в это время было более или менее спокойно, а массированная фиксация дронов началась с 23:06.

Ударные дроны фиксировались во многих областях. Сообщалось о налете на Киев и Запорожье.

"Кинжалы"

Примерно в 02:27 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Через несколько минут мониторинговые каналы писали, что МиГ осуществил пуски. Впоследствии информацию подтвердили Воздушные силы. Военные отметили, что скоростные цели летели на Житомирскую область, а впоследствии были данные о движении на Хмельницкую область.

Крылатые ракеты

Утром в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты. Мониторинговые паблики информировали, что предварительно, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и самолеты Ту-160 и ближе к утру осуществил пуски. Воздушные силы подтвердили только взлет Ту-95, и то, что эти самолеты выпустили ракеты.

Кроме того, ПС писали о ракетной угрозе с юга, а мониторинговые каналы информировали, что было как минимум три залпа "Калибров".

Первые последствия массированной атаки

Запорожье . Удары судя по всему, были нанесены дронами и с РСЗО. Враг повредил автозаправку, частные дома, в одном из районов был пожар. Три человека пострадали.

. Удары судя по всему, были нанесены дронами и с РСЗО. Враг повредил автозаправку, частные дома, в одном из районов был пожар. Три человека пострадали. Киев . В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка. Также обломки упали в Святошинском и Голосеевском районах. Пострадали два человека.

. В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка. Также обломки упали в Святошинском и Голосеевском районах. Пострадали два человека. Киевская область. Фиксируются последствия в 4 районах. Горели дома и авто.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.