ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за массированного удара "Шахедов" горят дома в 4 районах Киевской области

Киевская область, Воскресенье 28 сентября 2025 05:37
UA EN RU
Из-за массированного удара "Шахедов" горят дома в 4 районах Киевской области Фото: россияне массированно ударили по Киевщине (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области в результате атаки российских "Шахедов", вспыхнули пожары и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

По его словам, последствия вражеской атаки пока что фиксируются в 4 районах области.

Так, в Бучанском районе произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.

В Фастовском районе возник пожар частного дома.

В Белоцерковском районе загорелись частные дома и нежилых помещения.

В Обуховском районе в результате падения обломков сбитой цели вспыхнул пожар хозяйственной постройки.

Калашник отметил, что все оперативные службы привлечены к ликвидации последствий.

Россия массированно атакует Украину с воздуха

Российские террористы запустили большое количество ударных дронов по Украине в ночь на 28 сентября.

В Киеве уже дважды за ночь раздавались взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским БпЛА.

В столице частично разрушен пятиэтажный дом и зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Подробнее о масштабном ночном обстреле Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"