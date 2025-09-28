Из-за массированного удара "Шахедов" горят дома в 4 районах Киевской области
В Киевской области в результате атаки российских "Шахедов", вспыхнули пожары и повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.
По его словам, последствия вражеской атаки пока что фиксируются в 4 районах области.
Так, в Бучанском районе произошло возгорание нежилого помещения, частных домов и двух автомобилей.
В Фастовском районе возник пожар частного дома.
В Белоцерковском районе загорелись частные дома и нежилых помещения.
В Обуховском районе в результате падения обломков сбитой цели вспыхнул пожар хозяйственной постройки.
Калашник отметил, что все оперативные службы привлечены к ликвидации последствий.
Россия массированно атакует Украину с воздуха
Российские террористы запустили большое количество ударных дронов по Украине в ночь на 28 сентября.
В Киеве уже дважды за ночь раздавались взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским БпЛА.
В столице частично разрушен пятиэтажный дом и зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
Подробнее о масштабном ночном обстреле Украины - читайте в материале РБК-Украина.