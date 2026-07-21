Федоров поздравил Драпатого с назначением главнокомандующим ВСУ
Эксминистр обороны Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Михаила Федорова.
Что заявил Федоров
"Приветствую генерал-майора Драпатого с определением на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", - написал Федоров.
По его словам, теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями - в частности, по сохранению жизней воинов, роботизации фронта, нанесению асимметричных ударов и истощению российской экономики.
Благодарность Сырскому
Федоров также сообщил, что позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.
"Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки", - добавил эксминистр.
Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства Юлии Свириденко, и тогда пост покинул Федоров.
Позже он рассказал о конфликте с главнокомандующим Сырским - именно эту причину Зеленский назвал основанием для увольнения Федорова с должности министра обороны. Сам Сырский в ответ заявил, что ничего не знал о таком конфликте и признал, что иногда бывает жестким.
Эти решения вызвали общественный резонанс - в Киеве и других городах уже шестой день продолжаются протесты против увольнения Федорова, участники которых также требуют отставки Сырского. На фоне протестов президент провел ряд встреч с топ-командирами ВСУ, в том числе с Драпатым.
По данным источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали сразу 11 кандидатов, и самым вероятным считался именно Драпатый, до этого возглавлявший Объединенные силы ВСУ.