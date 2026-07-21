Федоров поздравил Драпатого с назначением главнокомандующим ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Михаила Федорова.

Что заявил Федоров

"Приветствую генерал-майора Драпатого с определением на должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", - написал Федоров.

По его словам, теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями - в частности, по сохранению жизней воинов, роботизации фронта, нанесению асимметричных ударов и истощению российской экономики.

Благодарность Сырскому

Федоров также сообщил, что позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения.

"Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки", - добавил эксминистр.