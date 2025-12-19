По данным украинской разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и координационным центром беспилотных систем 425 отдельного штурмового полка "Скала" было обнаружено массовое скопление бронетехники противника.

Противник планировал использовать эту технику для штурмовых действий на Покровском направлении, что могло создать серьезную угрозу для обороны города.

Для срыва наступательного потенциала врага Силы обороны спланировали и успешно реализовали спецоперацию. Ударные борта ОЗСП "Lasar's Group" Нацгвардии Украины нанесли точечное огневое поражение, уничтожив:

Зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) - 1 единица

"Оса" (SA-8) - 1 единица Танки - 2 единицы

- 2 единицы Боевая бронированная машина - 1 единица

- 1 единица Военный автотранспорт с боекомплектом - 1 единица

Кроме того, было поражено:

Танки - 5 единиц

- 5 единиц Боевые бронированные машины - 6 единиц

- 6 единиц Военный автотранспорт - 2 единицы

- 2 единицы Легкий автотранспорт - 4 единицы

Ранее противник неоднократно пытался концентрировать бронетехнику на Покровском направлении для штурмовых действий, однако украинская разведка и беспилотные системы системно отслеживают перемещения врага.

Спецоперация "Lasar's Group" стала частью комплексной стратегии Сил обороны по нейтрализации наступательного потенциала РФ, что позволяет сохранять контроль над критическими направлениями и уменьшать угрозу атаки на населенные пункты.

Предыдущие успешные операции украинских подразделений показали эффективность координации между разведкой, дронами и огневыми подразделениями, что позволяет оперативно реагировать на концентрацию вражеской техники и минимизировать потери среди мирного населения.