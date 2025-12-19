За даними української розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра” у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та координаційним центром безпілотних систем 425 окремого штурмового полку "Скеля” було виявлено масове скупчення бронетехніки противника.

Противник планував використати цю техніку для штурмових дій на Покровському напрямку, що могло створити серйозну загрозу для оборони міста.

Для зриву наступального потенціалу ворога Сили оборони спланували і успішно реалізували спецоперацію. Ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардії України нанесли точкове вогневе ураження, знищивши:

Зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) - 1 одиниця

"Оса" (SA-8) - 1 одиниця Танки - 2 одиниці

- 2 одиниці Бойова броньована машина - 1 одиниця

- 1 одиниця Військовий автотранспорт з боєкомплектом - 1 одиниця

Крім того, було уражено:

Танки - 5 одиниць

- 5 одиниць Бойові броньовані машини - 6 одиниць

- 6 одиниць Військовий автотранспорт - 2 одиниці

- 2 одиниці Легкий автотранспорт - 4 одиниці

Раніше противник неодноразово намагався концентрувати бронетехніку на Покровському напрямку для штурмових дій, проте українська розвідка та безпілотні системи системно відстежують переміщення ворога.

Спецоперація "Lasar’s Group" стала частиною комплексної стратегії Сил оборони з нейтралізації наступального потенціалу РФ, що дозволяє зберігати контроль над критичними напрямками та зменшувати загрозу атаки на населені пункти.

Попередні успішні операції українських підрозділів показали ефективність координації між розвідкою, дронами та вогневими підрозділами, що дозволяє оперативно реагувати на концентрацію ворожої техніки та мінімізувати втрати серед мирного населення.