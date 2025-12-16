ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Потери РФ выросли на 30%: ВСУ сдерживают наступление возле Покровска и Мирнограда

Украина, Вторник 16 декабря 2025 10:33
UA EN RU
Потери РФ выросли на 30%: ВСУ сдерживают наступление возле Покровска и Мирнограда Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (facebook com easternforce)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по сдерживанию российских войск в Покровской агломерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 копус ДШВ.

Известно, что к оборонительной операции привлечены подразделения ДШВ, штурмовые части, Силы беспилотных систем, ВМС, ССО, СБУ, Национальная гвардия и Национальная полиция.

За прошедшую неделю общие потери личного состава противника составили 446 человек, что на 30% больше, чем в предыдущий период. Рост потерь связывают с полноценным привлечением оперативного резерва РФ - трех полков 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Украинские военные проводят операцию по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям защитников уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Ситуация в Покровске

Наибольшую активность российские войска проявляют на западных окраинах города. Подразделения 76-й дшд РФ пытаются прорваться в направлении села Гришино, что к северо-западу от Покровска, действуя сразу несколькими маршрутами.

Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезают вероятные пути продвижения противника и наносят ему поражения артиллерией и FPV-дронами.

Ситуация в Мирнограде

На юго-восточных окраинах Мирнограда враг усиливает давление. Фиксируются единичные попытки инфильтрации противника на подступах к "верхнему" Мирнограду, однако украинские воины, в частности бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты, обнаруживают и уничтожают диверсионные группы.

Силы обороны также продолжают стабилизацию и расширение логистического коридора в Мирноград. В районах Светлого и Ровно фиксируют единичные появления вражеских групп, которые оперативно ликвидируются.

Бои за Покровск

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на рост давления со стороны армии РФ.

Он отметил, что после совещаний с командирами корпусов и подразделений определили ряд шагов для укрепления оборонительных позиций и повышения эффективности действий ВСУ. Ранее также сообщалось, что 10 декабря российские войска пытались прорваться в направлении села Гришино вблизи Покровска, используя колонну мототехники, однако были остановлены и подверглись прицельным ударам украинских сил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Покровск Война в Украине
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море