Тактика "тысячи порезов": Сырский описал ситуацию вокруг Покровска

На Покровском направлении ситуация остается самой сложной - ежедневно украинские военные фиксируют около полусотни штурмовых действий со стороны российских войск.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, российская армия применяет тактику так называемых "тысячи порезов", когда небольшие штурмовые группы на широком фронте пытаются прорывать оборону.

"Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км до нескольких наших поселенных пунктов и внезапно там появились (речь идет о недавнем просачивании врага вблизи Доброполья, - ред.)", - пояснил Сырский.

Главнокомандующий подтвердил, что логистическое обеспечение группировки сил в Покровске пока продолжается, хотя россияне стремятся его перерезать.

Основная цель противника - охватить Покровскую агломерацию с севера и юга, сформировав своеобразные "тиски".

"Главная задача этих действий на северном направлении - перерезать нашу логистику. И вот собственно, там наступает 51-я общевойсковая армия рф в составе трех бригад - это бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР", - отметил Сырский.

В плен попали военнослужащие 132-й горловской бригады. Это молодые солдаты, призванные из разных регионов России, но их конец один - плен.

Ранее Генштаб сообщал, что только за один день на этом участке фронта российские войска потеряли около 300 человек убитыми, ранеными и пленными.