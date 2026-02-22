ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Нефтебаза в Луганске попала под удар: столб огня поднялся к небу

Воскресенье 22 февраля 2026 04:36
UA EN RU
Нефтебаза в Луганске попала под удар: столб огня поднялся к небу Фото: на метсе работают службы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Луганске осуществлена атака на нефтебазу - в сети очевидцы выкладывают кадры, на которых видны вспышки, зарево, а затем сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Первокурсники заменяют медиков в оккупированном Луганске

Согалсно выложенным в сеть кадрам из проукраинских Telegram-каналов, после удара по нефтебазе ввысь поднялся плотный столб дыма и огня, - это может означать о возгорании нефти.

Также горизонт покрылся заревом после удара по нефетебазе.

Перед этим в городе обьявляли опасность беспилотных ударов.

Отметим, удары по нефтебазе в Луганске уже были зафиксированные ранее, также с последствиями в виде поажара и потерь. К примеру, 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Нефтебаза в Луганске регулярно подвергается обстрелам. В в декабре 2023 года ВСУ подтвредили обстрел дронами нефтебазы - были поражены нефте-смазочные склады россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс Нафта Атака дронов
Новости
В центре Львова прогремели взрывы: погиб человек и пострадали правоохранители
В центре Львова прогремели взрывы: погиб человек и пострадали правоохранители
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"