Нефтебаза в Луганске попала под удар: столб огня поднялся к небу

В Луганске осуществлена атака на нефтебазу - в сети очевидцы выкладывают кадры, на которых видны вспышки, зарево, а затем сильный пожар.

Читайте также: Первокурсники заменяют медиков в оккупированном Луганске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согалсно выложенным в сеть кадрам из проукраинских Telegram-каналов, после удара по нефтебазе ввысь поднялся плотный столб дыма и огня, - это может означать о возгорании нефти.

Также горизонт покрылся заревом после удара по нефетебазе.

Перед этим в городе обьявляли опасность беспилотных ударов.