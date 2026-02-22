Нефтебаза в Луганске попала под удар: столб огня поднялся к небу
В Луганске осуществлена атака на нефтебазу - в сети очевидцы выкладывают кадры, на которых видны вспышки, зарево, а затем сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Читайте также: Первокурсники заменяют медиков в оккупированном Луганске
Согалсно выложенным в сеть кадрам из проукраинских Telegram-каналов, после удара по нефтебазе ввысь поднялся плотный столб дыма и огня, - это может означать о возгорании нефти.
Также горизонт покрылся заревом после удара по нефетебазе.
Перед этим в городе обьявляли опасность беспилотных ударов.
Отметим, удары по нефтебазе в Луганске уже были зафиксированные ранее, также с последствиями в виде поажара и потерь. К примеру, 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.
Нефтебаза в Луганске регулярно подвергается обстрелам. В в декабре 2023 года ВСУ подтвредили обстрел дронами нефтебазы - были поражены нефте-смазочные склады россиян.