Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавших
Сегодня, 24 ноября, во дворе одной из школ в городе Львов произошла стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка в Facebook.
Что известно о причинах и последствиях стрельбы
Согласно информации чиновника, стрельба произошла во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова.
"Родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета", - сообщил Закалюк.
Он уточнил, что после словесного конфликта один из его участников (мужчина):
- достал пневматический пистолет;
- совершил - предварительно - четыре выстрела.
"У мужчины (в которого стреляли, - Ред.) ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители", - поделился директор департамента образования и культуры ЛГС.
Он подчеркнул, что никто из школьников и учителей образовательного учреждения не пострадал.
Закалюк рассказал также, что:
- дети мужчин - одноклассники (учатся в начальной школе);
- у них "был конфликт в классе";
- сегодня состоялась встреча у директора с участием родителей детей и социального работника (где пытались решить проблемный вопрос);
- родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе.
"Любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность", - напомнил чиновник.
Он добавил, что такие действия:
- ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей;
- являются абсолютно неприемлемыми.
"В то же время прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и ссылаться на официальные источники коммуникации. Детали - позже", - подытожил Закалюк.
Публикация Закалюка (скриншот: facebook.com/zbruch)
Реакция полиции на стрельбу на территории школы
Несколько позже в пресс-службе полиции Львовской области подтвердили, что работают на месте стрельбы на территории школы.
"Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован", - рассказали правоохранители.
Уточняется, что происшествие произошло сегодня утром в Сиховском районе города.
"В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них совершил выстрелы из травматического оружия в сторону другого. В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью", - добавили в пресс-службе правоохранителей.
Сообщается, что следователи полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").
"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции Львовской области.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)
Реакция на конфликт со стрельбой городского главы
На конфликт в школе Львова с последующей стрельбой на территории образовательного учреждения отреагировал также городской глава Андрей Садовый.
Он подтвердил, что из-за конфликта между родителями во львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал.
Мэр города уточнил, что "инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе".
"Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой. Один из мужчин получил ранения. Состояние - стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице", - поделился Садовый в своем Facebook.
Он добавил, что правоохранители "работают на месте и выясняют все обстоятельства".
"Любое оружие на территории школы - это за гранью допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что "такие действия - угроза для детей, для учителей, для всех".
"Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом - независимо от того, кто этот человек", - подытожил мэр Львова.
Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
