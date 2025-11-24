ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавших

Понедельник 24 ноября 2025 11:54
UA EN RU
Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавших Во Львове во дворе школы произошла стрельба (кадр из видео: school13.lviv.ua)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 24 ноября, во дворе одной из школ в городе Львов произошла стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка в Facebook.

Что известно о причинах и последствиях стрельбы

Согласно информации чиновника, стрельба произошла во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова.

"Родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета", - сообщил Закалюк.

Он уточнил, что после словесного конфликта один из его участников (мужчина):

  • достал пневматический пистолет;
  • совершил - предварительно - четыре выстрела.

"У мужчины (в которого стреляли, - Ред.) ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители", - поделился директор департамента образования и культуры ЛГС.

Он подчеркнул, что никто из школьников и учителей образовательного учреждения не пострадал.

Закалюк рассказал также, что:

  • дети мужчин - одноклассники (учатся в начальной школе);
  • у них "был конфликт в классе";
  • сегодня состоялась встреча у директора с участием родителей детей и социального работника (где пытались решить проблемный вопрос);
  • родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе.

"Любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность", - напомнил чиновник.

Он добавил, что такие действия:

  • ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей;
  • являются абсолютно неприемлемыми.

"В то же время прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и ссылаться на официальные источники коммуникации. Детали - позже", - подытожил Закалюк.

Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавшихПубликация Закалюка (скриншот: facebook.com/zbruch)

Реакция полиции на стрельбу на территории школы

Несколько позже в пресс-службе полиции Львовской области подтвердили, что работают на месте стрельбы на территории школы.

"Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован", - рассказали правоохранители.

Уточняется, что происшествие произошло сегодня утром в Сиховском районе города.

"В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них совершил выстрелы из травматического оружия в сторону другого. В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

Сообщается, что следователи полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции Львовской области.

Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавшихПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Реакция на конфликт со стрельбой городского главы

На конфликт в школе Львова с последующей стрельбой на территории образовательного учреждения отреагировал также городской глава Андрей Садовый.

Он подтвердил, что из-за конфликта между родителями во львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал.

Мэр города уточнил, что "инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе".

"Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой. Один из мужчин получил ранения. Состояние - стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице", - поделился Садовый в своем Facebook.

Он добавил, что правоохранители "работают на месте и выясняют все обстоятельства".

"Любое оружие на территории школы - это за гранью допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что "такие действия - угроза для детей, для учителей, для всех".

"Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом - независимо от того, кто этот человек", - подытожил мэр Львова.

Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавшихПубликация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие виды буллинга во время обучения существуют и куда обращаться за помощью.

Кроме того, мы объясняли, как родителям вовремя распознать, что ребенка обижают, и какое наказание за это может быть.

Читайте также, почему буллинг начинается с равнодушия взрослых и как остановить насилие в школе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Национальная полиция Оружие в Украине Школа Дети Мужчины
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте