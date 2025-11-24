Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавших

Сегодня, 24 ноября, во дворе одной из школ в городе Львов произошла стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка в Facebook.

Что известно о причинах и последствиях стрельбы

Согласно информации чиновника, стрельба произошла во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова.

"Родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета", - сообщил Закалюк.

Он уточнил, что после словесного конфликта один из его участников (мужчина):

достал пневматический пистолет;

совершил - предварительно - четыре выстрела.

"У мужчины (в которого стреляли, - Ред.) ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители", - поделился директор департамента образования и культуры ЛГС.

Он подчеркнул, что никто из школьников и учителей образовательного учреждения не пострадал.

Закалюк рассказал также, что:

дети мужчин - одноклассники (учатся в начальной школе);

у них "был конфликт в классе";

сегодня состоялась встреча у директора с участием родителей детей и социального работника (где пытались решить проблемный вопрос);

родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе.

"Любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность", - напомнил чиновник.

Он добавил, что такие действия:

ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей;

являются абсолютно неприемлемыми.

"В то же время прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и ссылаться на официальные источники коммуникации. Детали - позже", - подытожил Закалюк.

Публикация Закалюка (скриншот: facebook.com/zbruch)

Реакция полиции на стрельбу на территории школы

Несколько позже в пресс-службе полиции Львовской области подтвердили, что работают на месте стрельбы на территории школы.

"Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован", - рассказали правоохранители.

Уточняется, что происшествие произошло сегодня утром в Сиховском районе города.

"В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них совершил выстрелы из травматического оружия в сторону другого. В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью", - добавили в пресс-службе правоохранителей.

Сообщается, что следователи полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции Львовской области.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Реакция на конфликт со стрельбой городского главы

На конфликт в школе Львова с последующей стрельбой на территории образовательного учреждения отреагировал также городской глава Андрей Садовый.

Он подтвердил, что из-за конфликта между родителями во львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал.

Мэр города уточнил, что "инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе".

"Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой. Один из мужчин получил ранения. Состояние - стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице", - поделился Садовый в своем Facebook.

Он добавил, что правоохранители "работают на месте и выясняют все обстоятельства".

"Любое оружие на территории школы - это за гранью допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что "такие действия - угроза для детей, для учителей, для всех".

"Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом - независимо от того, кто этот человек", - подытожил мэр Львова.

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)