Во Львове снова произошла стрельба: что известно

Во Львове вечером, 31 августа, на улице Владимира Великого произошла стрельба. Злоумышленник сейчас задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области и пост депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

В частности, депутат писал, что со слов свидетелей, двое мужчин бежали за третьим, когда тот достал пистолет и выстрелил.

"Потом подбежал к МакДональдзу и выстрелил еще раз. Его догнали и вызвали правоохранителей. На месте наряд полиции и много "скорых", - информировал Зинкевич.

Сейчас инцидент уже официально прокомментировали в полиции. Там отметили, что сообщение о стрельбе поступило примерно в 20:20.

"Происшествие произошло на улице Владимира Великого. Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Также правоохранители уточнили, что злоумышленника задержали прохожие, еще до прибытия полиции.

"Сейчас за медицинской помощью никто не обращался. Проводится проверка. Решается вопрос правовой квалификации события", - резюмировали правоохранители.