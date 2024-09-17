Во время взрывов на "Энгельсе" могли находиться Ту-95 и Ту-160: спутниковые снимки
В районе аэродрома "Энгельс" сегодня, 17 сентября, ночью гремели взрывы. На авиабазе могли находиться несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Издание обратило внимание, что в сети появился спутниковый снимок аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Он был сделан 15 сентября.
Engels-2 Airbase— MT Anderson (@MT_Anderson) September 16, 2024
Let's see what tomorrow brings but Sentinel 2 from 15 September gives a clue as to what was there
Tu-22, Tu-95, T-160 + a transport (An-12 maybe in yellow circle)
ID is informed by high res from 14 September https://t.co/746bEjKbkZ pic.twitter.com/0x5G3OBCoq
По информации Defense Express, на спутниковом снимке можно заметить четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. При этом заметны два нарисованных силуета Ту-160 и один транспортный самолет, вероятно Ан-12.
Как пишет издание, в момент взрывов 17 сентября, причиной которых, вероятно, была атака украинских дронов, такая стратегическая авиация могла все еще находиться на аэродроме.
Журналисты отмечают, что четыре Ту-95МС представляют значительную угрозу, поскольку они могут нести до 32 дальнобойных ракет, которыми россияне часто атакуют Украину.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 17 сентября, в районе аэродрома "Энгельс" гремели взрывы. Очевидцы сообщали, что после этого начался пожар.
При этом в сети распространяли соответствующие видео и фото.
К слову, на аэродроме "Энгельс" уже неоднократно гремели взрывы, поскольку украинские защитники запускали по военному объекту беспилотники. В частности, такие взрывы фиксировали 27 июля.
В тот же день, по информации источников РБК-Украина, на аэродроме "Оленья" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.
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