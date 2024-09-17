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Во время взрывов на "Энгельсе" могли находиться Ту-95 и Ту-160: спутниковые снимки

Вторник 17 сентября 2024 15:42
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Во время взрывов на "Энгельсе" могли находиться Ту-95 и Ту-160: спутниковые снимки Иллюстративное фото: Ту-95 могли находиться на аэродроме "Энгельс" во время взрывов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В районе аэродрома "Энгельс" сегодня, 17 сентября, ночью гремели взрывы. На авиабазе могли находиться несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание обратило внимание, что в сети появился спутниковый снимок аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Он был сделан 15 сентября.

По информации Defense Express, на спутниковом снимке можно заметить четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. При этом заметны два нарисованных силуета Ту-160 и один транспортный самолет, вероятно Ан-12.

Как пишет издание, в момент взрывов 17 сентября, причиной которых, вероятно, была атака украинских дронов, такая стратегическая авиация могла все еще находиться на аэродроме.

Журналисты отмечают, что четыре Ту-95МС представляют значительную угрозу, поскольку они могут нести до 32 дальнобойных ракет, которыми россияне часто атакуют Украину.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 17 сентября, в районе аэродрома "Энгельс" гремели взрывы. Очевидцы сообщали, что после этого начался пожар.

При этом в сети распространяли соответствующие видео и фото.

К слову, на аэродроме "Энгельс" уже неоднократно гремели взрывы, поскольку украинские защитники запускали по военному объекту беспилотники. В частности, такие взрывы фиксировали 27 июля.

В тот же день, по информации источников РБК-Украина, на аэродроме "Оленья" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

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