Во время взрывов на "Энгельсе" могли находиться Ту-95 и Ту-160: спутниковые снимки

В районе аэродрома "Энгельс" сегодня, 17 сентября, ночью гремели взрывы. На авиабазе могли находиться несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание обратило внимание, что в сети появился спутниковый снимок аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Он был сделан 15 сентября.

Engels-2 Airbase

Let's see what tomorrow brings but Sentinel 2 from 15 September gives a clue as to what was there



Tu-22, Tu-95, T-160 + a transport (An-12 maybe in yellow circle)



ID is informed by high res from 14 September https://t.co/746bEjKbkZ pic.twitter.com/0x5G3OBCoq — MT Anderson (@MT_Anderson) September 16, 2024

По информации Defense Express, на спутниковом снимке можно заметить четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. При этом заметны два нарисованных силуета Ту-160 и один транспортный самолет, вероятно Ан-12.

Как пишет издание, в момент взрывов 17 сентября, причиной которых, вероятно, была атака украинских дронов, такая стратегическая авиация могла все еще находиться на аэродроме.

Журналисты отмечают, что четыре Ту-95МС представляют значительную угрозу, поскольку они могут нести до 32 дальнобойных ракет, которыми россияне часто атакуют Украину.