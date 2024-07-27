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Дроны ГУР атаковали НПЗ и аэродромы в России, поврежден Ту-22М3, - источник

Украина, Суббота 27 июля 2024 14:32
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Дроны ГУР атаковали НПЗ и аэродромы в России, поврежден Ту-22М3, - источник Фото: дроны ГУР повредили бомбардировщик Ту-22М3 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Дроны украинской разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод и три военных аэродрома в России. На аэродроме "Оленья" был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным источников, в ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции ГУР были атакованы военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области и аэродром "Оленья" в Мурманской области.

Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

По словам очевидцев, первые взрывы на территории аэродрома "Дягилево" прогремели около 6:00 по местному времени. В соцсетях публиковали кадры "пролетов" и дыма, а также сообщали по меньшей мере о трех взрывах.

На этом аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучение вражеского летного состава. Здесь, в частности, базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78, неподалеку расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме "Энгельс", где расположена российская стратегическая авиация, раздались около 8:00. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить беспилотников.

Как отмечают источники, в результате попадания по аэродрому "Оленья" предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам уточняются.

Взрывы в России в ночь на 27 июля

Напомним, ночью россияне пожаловались на атаку дронов на Брянскую и Курскую области. Там раздавались взрывы и якобы работала ПВО.

Министерство войны РФ заявило, что всего над территорией России этой ночью "сбили" 12 дронов: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областях.

Кроме того, уже утром в России заявили об атаке на Рязанскую область, там заметили дроны. В районе аэродрома "Дягилево" раздались взрывы, там фиксировали дым.

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