Во время операции США в Венесуэле были убиты охрана Мадуро и разведчики из Кубы, - Reuters

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был задержан диктатор страны Николас Мадуро. Американские военные вывезли его в США вместе с женой Силией Флорес.

По информации The Washington Post, во время захвата Мадуро не менее 75 человек погибли от авиационных ударов и стрелковых боев в Каракасе. Ни одного американца среди них нет.

Президент США Дональд Трамп публично похвастался операцией, назвав американскую армию "самой мощной и самой совершенной в мире".

Он также заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Кроме налаживания схем по наркоторговле, Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.

5 января Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

Трамп ранее заявлял, что США будут "управлять" Венесуэлой. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что речь идет о координации политики переходного периода. Приоритетом остается доступ к энергоресурсам для стабилизации мирового рынка и "восстановления страны".

Рубио рассказал, что Соединенные Штаты имеют в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предусматривает добычу нефти.

А Трамп утверждает, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.