Во время обстрела Киева пострадали патрульные: двое полицейских в больнице
Во время массированной атаки по Киеву в ночь на 7 сентября пострадали сотрудники полиции, которые спешили на вызов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
По данным Нацполиции, по состоянию на 09:0 в столице известно о двух погибших и 16 пострадавших в результате атаки РФ, среди них - полицейские
"Телесные повреждения получили двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Также сейчас на местах работают полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Массированный обстрел 7 сентября
Российская армия в ночь на воскресенье, 7 сентября, нанесла рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.
В результате обстрела зафиксированы повреждения в Киеве, Одессе, Полтавской области.
В Кременчуге враг ударил по мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".
