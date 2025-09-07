ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під час обстрілу Києва постраждали патрульні: двоє поліцейських у лікарні

Київ, Неділя 07 вересня 2025 09:18
UA EN RU
Під час обстрілу Києва постраждали патрульні: двоє поліцейських у лікарні Фото: під час обстрілу Києва постраждали патрульні (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Кава

Під час масованої атаки по Києву у ніч на 7 вересня постраждали працівники поліції, які поспішали на виклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними Нацполіції, станом на 09:0 у столиці відомо про двох загиблих та 16 постраждалих унаслідок атаки РФ, серед них - поліцейські

"Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Також наразі на місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Під час обстрілу Києва постраждали патрульні: двоє поліцейських у лікарні

Масований обстріл 7 вересня

Російська армія у ніч на неділю, 7 вересня, завдала рекордного удару по містам України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.

Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження у Києві, Одесі, Полтавській області.

У Кременчуці ворог вдарив по мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліція Києва Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака Київ
Новини
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії