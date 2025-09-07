Під час обстрілу Києва постраждали патрульні: двоє поліцейських у лікарні

Під час масованої атаки по Києву у ніч на 7 вересня постраждали працівники поліції, які поспішали на виклик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними Нацполіції, станом на 09:0 у столиці відомо про двох загиблих та 16 постраждалих унаслідок атаки РФ, серед них - поліцейські

"Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Також наразі на місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

