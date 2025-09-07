Під час обстрілу Києва постраждали патрульні: двоє поліцейських у лікарні
Під час масованої атаки по Києву у ніч на 7 вересня постраждали працівники поліції, які поспішали на виклик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
За даними Нацполіції, станом на 09:0 у столиці відомо про двох загиблих та 16 постраждалих унаслідок атаки РФ, серед них - поліцейські
"Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано", - сказано у повідомленні.
Також наразі на місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Масований обстріл 7 вересня
Російська армія у ніч на неділю, 7 вересня, завдала рекордного удару по містам України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.
Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження у Києві, Одесі, Полтавській області.
У Кременчуці ворог вдарив по мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".
Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.