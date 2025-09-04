ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В НБУ пояснили необходимость повышения тарифов на коммуналку

Украина, Четверг 04 сентября 2025 09:05
UA EN RU
В НБУ пояснили необходимость повышения тарифов на коммуналку Фото: Тарифы на коммуналку придется повышать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом для стабилизации экономики.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Инфляция и тарифы

По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а с помощью последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.

"Если несколько лет какие-то тарифы не меняются, а потом они поднимаются в разы, то это не та ситуация, которая позволяет нам должным образом управлять инфляционными процессами", - пояснил он.

Влияние на бюджет

Николайчук подчеркнул, что нынешнее субсидирование цен на коммунальные услуги является дорогим для государства. Это создает давление на бюджет и квазибюджетные балансы.

"Рано или поздно это все равно надо будет выравнивать", - подчеркнул представитель НБУ.

Прогнозируемость политики

По его словам, более предсказуемая политика в сфере тарифов поможет государству лучше планировать расходы. Это также позволит Национальному банку эффективнее управлять инфляционными процессами.

"Большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами", - добавил Николайчук.

Частичный мораторий

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения. Он не касается электроэнергии, холодной воды и других жилищно-коммунальных услуг.

Цены на электроэнергию существенно повышали в 2023 и 2024 годах, однако в 2025 году роста пока не было.

НБУ в своих инфляционных отчетах постоянно рекомендует не откладывать слишком далеко возвращение рыночных цен для населения на жилищно-коммунальные услуги. В то же время НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматриваться не будут.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Тарифы на ЖКХ
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике