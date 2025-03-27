Украинцев предупредили об изменении размера субсидий: кого это касается

Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе. Они зависят от дохода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ ).

Как отметили в пресс-службе, в марте и августе размер назначенной жилищной субсидии пересматривается для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%.

Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения граждан.

При перерасчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывают за III и IV квартал 2024 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

"Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились / увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: или увеличится, или уменьшится", - сообщили в ПФУ.