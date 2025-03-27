Украинцев предупредили об изменении размера субсидий: кого это касается
Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе. Они зависят от дохода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины(ПФУ).
Как отметили в пресс-службе, в марте и августе размер назначенной жилищной субсидии пересматривается для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%.
Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения граждан.
При перерасчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывают за III и IV квартал 2024 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).
Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.
"Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились / увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: или увеличится, или уменьшится", - сообщили в ПФУ.
Напомним, в 2024 году расходы из средств государственного бюджета Украины на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам составили 39,4 млрд гривен. Это на 11,8% (на 4,2 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.
В январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.