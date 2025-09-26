ua en ru
ПФУ сократил выплату пенсий украинцам на 1,5 млрд гривен

Украина, Пятница 26 сентября 2025 08:11
ПФУ сократил выплату пенсий украинцам на 1,5 млрд гривен Фото: на пенсии пошло на 1,5 млрд гривен меньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за сентябрь 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Это на 1,5 млрд гривен меньше, чем в августе, когда было выплачено 68,8 млрд гривен.

До этого в течение трех месяцев размер выплат не менялся: в июле, июне и в мае было выплачено по 67,8 млрд гривен. В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В июле 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 259,7 тысячи человек. Это на 88,4 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысячи).

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 869,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 747,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 697,1 тысячи, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой области - 596,4 тысячи человек.

Повышение пенсий

Выплаты немного вырастут с 1 января 2026 года у отдельных категорий пенсионеров, когда ожидается повышение минимальной зарплаты с 8000 до 8 647 гривен и минимальной пенсии с 2 361 до 2 595 гривен.

Однако основное повышение будет с 1 марта 2026 года во время плановой индексации.

Украинские власти в последнем меморандуме с МВФ за июнь подтвердили, что единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.

