Единственный способ повышения пенсий: что содержит Меморандум с МВФ
Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ подтвердили, что единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
Как отмечается в документе, правительство предпринимает шаги по снижению рисков, связанных со сложной структурой пенсионной системы. Несмотря на реформу, проведенную до пандемии, юридическая неясность в законодательстве привела к множеству судебных исков, негативно влияющих на бюджет.
В частности, представлен законопроект №12278, запрещающий вносить изменения в пенсионную систему через несвязанные нормативные акты.
Планируется объединение разрозненных нормативных актов в единое пенсионное законодательство. Власти также примут меры по организации расходов на выполнение решений судов о перерасчете пенсий.
Масштабную реформу отложили
Текст Меморандума свидетельствует о то, что введения обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется.
С помощью Всемирного банка Украина разработает концепцию упрощения пенсионной системы и внедрения единых условий для назначения страховых пенсий. Эта работа продлится несколько лет.
"Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.
Любые изменения, увеличивающие пенсионные расходы, будут сопровождаться фискальным анализом и четким указанием источников финансирования. Власти не допустят: введения новых спецпенсий, снижения пенсионного возраста и принятия необеспеченных решений.
Также будут ограничены дополнительные выплаты отдельным категориям пенсионеров сверх страховой части.
Переход к единой системе индексации
"Мы также предложим единый подход к ежегодному увеличению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", - говорится в меморандуме.
Будет отменена привязка специальных пенсий к росту зарплат и уточнены критерии получения доплат для недопущения злоупотреблений.
Унификация социальной помощи
Совместно с Всемирным банком разрабатывается законопроект, объединяющий разные виды соцвыплат в единый пакет на основе индивидуальных потребностей, независимо от статуса получателя.
В рамках этой реформы уже повышен порог дохода для участия в программе гарантированного минимального дохода.
Индексация пенсий
Напомним, ежегодная индексация пенсий в Украине проходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело повышению выплат на 9,5%.
Однако скачок инфляции уже привел к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине начали снижаться.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.