ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на миллиард гривен

Украина, Вторник 26 августа 2025 08:38
ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам на миллиард гривен Фото: на пенсии пошло на 1 млрд гривен больше (facebook com kogupfu)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Сума выросла на 1 млрд гривен по сравнению с предыдущим месяцем.

До этого в течение трех месяцев размер выплат не менялся: в июле, июне и в мае было выплачено по 67,8 млрд гривен.

В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Пенсионеры в Украине

В июле 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 259,7 тысячи человек. Это на 88,4 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысячи).

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 869,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 747,6 тысячи пенсионеров, в Харьковской области - 697,1 тысячи, во Львовской области - 666,3 тысячи, в Донецкой области - 596,4 тысячи человек.

Индексация пенсий

Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий. Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 621,12 гривны или на 10,7% до 6 410,17 гривен на 1 июля.

Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.

Пенсионный фонд Украины Пенсии в Украине Пенсия в Украине
