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Минимальная пенсия вырастет: что решило правительство Украины

Украина, Понедельник 30 июня 2025 21:57
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Минимальная пенсия вырастет: что решило правительство Украины Фото: Минимальная пенсия вырастет до 2 564 гривен в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагает поднять размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальную пенсию).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

Последний раз минимальная пенсия повышалась с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2361 гривны.

Правительство предлагает поднять ее уровень на показатель прогнозируемой инфляции (2026 год - 8,6%, 2027 год - 5,9%, 2028 год - 5,9%).

Согласно документу, планируется установить следующие размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

  • в 2026 году - 2 564 гривны;
  • в 2027 году - 2 715 гривен;
  • в 2028 году - 2 859 гривен.

Минимальная пенсия вырастет: что решило правительство Украины

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По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.

Летом 2024 года Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предложил отказаться от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Напомним, прожиточный минимум не повышали в 2023 году.

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