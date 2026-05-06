ПФУ готовит новые правила для работодателей: что изменится в трудоустройстве людей с инвалидностью
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) планирует обновить правила для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. Речь идет о введении четкого порядка уведомления о получении или утрате специального статуса - соответствующий проект уже обнародован.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Главное:
- Единый механизм: ПФУ планирует внедрить четкий порядок уведомления о получении, потере или отзыве специального статуса для предприятий и ФОП.
- Форматы подачи: Документы можно будет подавать онлайн через портал ПФУ с КЭП, через "Дію" или в бумажном виде лично или по почте.
- Стандартизация: Для отчетности предусмотрено внедрение унифицированных форм документов, что должно уменьшить путаницу и сделать процедуру прозрачной для бизнеса.
- Ежеквартальный контроль: С 1 января 2026 года соблюдение нормативов трудоустройства контролируется ежеквартально, а не раз в год.
- Целевой взнос: Вместо штрафов введен специальный взнос, который предприятие должно уплатить самостоятельно, если норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью не выполнен.
- Проблемы рынка: По данным исследований, 60% компаний не могут найти квалифицированных кандидатов, а 92% бизнеса не получают помощи в поиске таких работников.
Что именно хотят изменить
Новые правила должны упорядочить процедуру, которая ранее оставалась недостаточно четкой. В ПФУ планируют определить единый механизм коммуникации бизнеса с фондом по специальным статусам.
В частности, предлагается установить единый порядок для:
- предприятий или ФОП, которые занимаются трудовой интеграцией людей с инвалидностью;
- предприятий защищенного трудоустройства.
Также предусмотрено внедрение стандартизированных форм документов - отдельно для получения статуса, его потери или отзыва уведомления.
Как подавать информацию
Работодатели смогут выбирать формат подачи документов:
- онлайн через портал Пенсионного фонда с использованием КЭП;
- через "Дію" (при наличии технической возможности);
- в бумажном виде - лично или по почте.
В бумажном формате документы нужно подавать в двух экземплярах, один из которых будут возвращать с отметкой о принятии.
Что это означает для бизнеса
Фактически Пенсионный фонд переводит процесс в более стандартизированную и контролируемую модель. Это должно уменьшить путаницу с документами и сделать процедуру более прозрачной.
В то же время для работодателей это означает и большую ответственность - за правильность данных и соблюдение установленных процедур.
Почему возникают проблемы с трудоустройством
Несмотря на наличие программ поддержки, украинские компании часто сталкиваются с трудностями в трудоустройстве людей с инвалидностью. По данным исследования Конфедерации работодателей Украины:
- 60% компаний не могут найти кандидатов с нужной квалификацией;
- 92% бизнеса не получают никакой помощи в поиске таких работников;
- 48% работодателей вынуждены искать кандидатов через личные контакты.
Одной из ключевых проблем остается отсутствие эффективной коммуникации между работодателями и людьми с инвалидностью. Бизнес фактически не имеет инструментов, чтобы напрямую донести информацию о вакансиях до потенциальных кандидатов.
Трудоустройство людей с инвалидностью с 1 января
Новые правила трудоустройства лиц с инвалидностью, которые существенно меняют подход к выполнению нормативов работодателями, заработали в Украине с 1 января 2026 года. В частности, контроль за их соблюдением теперь осуществляется не раз в год, а ежеквартально, а вместо штрафов введен специальный целевой взнос.
Отныне работодатели должны регулярно рассчитывать среднеучетное количество работников и на ее основе определять, сколько лиц с инвалидностью должны быть трудоустроены. Если норматив не выполнен, предприятие обязано самостоятельно начислить и уплатить взнос в Пенсионный фонд.
Такой подход фактически переводит систему в более гибкую модель: бизнес получает выбор - либо выполнять норматив через трудоустройство, либо компенсировать его финансово. В то же время усиливается ответственность за нарушения - предусмотрены штрафы за несвоевременную уплату взноса, ошибки в отчетности или ее непредставление.
