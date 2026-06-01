Петров пост и главные праздники: какие дни июня самые важные по календарю ПЦУ

В этом году на первый день лета - 1 июня - пришелся День Святого Духа и памяти преподобного Агапита Киево-Печерского. Далее в течение месяца верующих, по церковному календарю, ждет еще немало важных дат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
В ПЦУ напомнили, что на 1 июня 2026 года по православному (новоюлианскому) церковному календарю приходится:
"Который жил в XI веке и по дару Господнему молитвой и травами исцелял людей", - рассказали украинцам.
5 июня - Перенесение мощей благоверного Игоря, князя Черниговского и Киевского.
Позже (в первое воскресенье после Пятидесятницы) - 7 июня - Неделя всех святых, а также заговенье на Петров пост (второй за год после Великого многодневный пост).
Отмечается, что в целом Петров пост в 2026 году продлится:
11 июня - День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, а также святителя Луки, архиепископа Симферопольского (Войно-Ясенецкого).
"Нашего с вами современника, выдающегося врача человеческих тел и душ", - отметили в ПЦУ.
14 июня - во второе воскресенье после Пятидесятницы - Всех святых земли Украинской.
"Мы будем прославлять тех святых, которые выросли среди нашего народа, которые свое служение совершали среди него, став для украинцев светильниками веры и молитвенниками за наш край", - объяснили в ПЦУ.
15 июня - Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
Украинцам напомнили, что он:
19 июня - Апостола Иуды, брата Господня по плоти.
24 июня - Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Он, по информации ПЦУ, "родился за полгода до Рождества Спасителя, придя в этот мир, чтобы подготовить людей к пришествию на землю Христа".
"Обратить сердца родителей к детям, и непокорных - к мудрости праведников, чтобы приготовить Господу народ совершенный", - процитировали в пресс-службе ПЦУ отрывок из Евангелия от Луки.
29 июня - Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
30 июня - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
"Соборно будем прославлять 12-ть апостолов, ближайших учеников Господа нашего Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.
