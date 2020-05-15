Пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею відкриється 16 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пункт пропуску відкриється опівночі

Робота пункту пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні відновлюється з опівночі 16 травня. Окрім автомобільного напрямку на ПП обладнали також піший перехід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

У ДПСУ нагадали, що з урахуванням змін, внесених Кабінетом міністрів, на державному кордоні нині тимчасово закриті 122 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення. Водночас, у ПП "Шегині", крім автомобільного напрямку, піший перехід працювати буде.

"В той же час громадянам варто враховувати, що повноцінно всі напрямки в пункті пропуску зможуть функціонувати тільки у разі здійснення пропуску на них польською стороною", - зазначили у прикордонній службі.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, дозволивши відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. При цьому у постанові не вказувалася дата відкриття ПП.

Також раніше у Офісі Зеленського повідомили, що для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується ввести електронну чергу.

Крім того, з початку карантину в Україні посилювалися заходи безпеки на державному кордоні, а також закривалися пункти пропуску. РБК-Україна розбиралося, через які пункти пропуску на сьогодні можна потрапити до країни і виїхати з неї.

Автор: Роман Калиниченко