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Як перетнути кордон України: список працюючих КПП

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:10
Як перетнути кордон України: список працюючих КПП
Фото: КПП на кордоні України (facebook.com/DPSUkraine)

На державному кордоні працюють 20 пунктів пропуску

З початку карантину в Україні посилювалися заходи безпеки на державному кордоні, а також закривалися пункти пропуску. РБК-Україна розбиралося, через які пункти пропуску на сьогодні можна потрапити до країни і виїхати з неї.

Зазначимо, станом на 30 квітня 2020 року на державному кордоні України діють 20 пунктів пропуску. При цьому перетнути їх можна виключно на автомобілі, оскільки кордони закрито для піших переходів і пасажирського автобусного і залізничного сполучення.

Як перетнути кордон України: список працюючих КПП

Фото: інфографіка Державної прикордонної служби

Крім того, нерегулярні рейси виконуються з Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Як правило, це чартерні рейси для повернення українців до країни. Проте ними можуть скористатись і іноземці, які повертаються до країни свого громадянства. Також виконуються поодинокі рейси, які доставляють українців на роботу за кордон.

Працюючі автомобільні пункти пропуску

На кордоні з Росією:

  • в Харківській області: "Гоптівка - Нехотєєвка";
  • в Сумській області: "Юнаківка - Суджа", "Троєбортне - Бачівськ";
  • в Чернігівській області: "Сеньківка - Нові Юрковичі";
  • в Луганській області "Мілове - Чертково".

На кордоні з Білоруссю:

  • в Чернігівській області: "Сеньківка - Веселівка", "Нові Яриловичі - Нова Гута", "Славутич - Комарин";
  • в Житомирській області: "Виступовичі - Нова Рудня";
  • у Волинській області: "Доманово - Мокрани".

На кордоні з Польщею:

  • у Львівській області: "Краковець - Корчова";
  • у Волинській області: "Ягодин - Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

  • у Закарпатській області: "Ужгород - Вишнє-Німецьке".

На кордоні з Угорщиною:

  • у Закарпатській області: "Чоп (Тиса) - Захонь".

На кордоні з Румунією:

  • в Закарпатській області: "Дякове - Халмеу";
  • в Чернівецькій області: "Порубне - Сірет".

На кордоні з Молдовою:

  • в Одеській області: "Паланка - Маяки - Удобне", "Старокозаче - Тудора", "Рені - Джюрджюлешть";
  • у Вінницькій області: "Могилів-Подільський - Отач".
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