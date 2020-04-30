Як перетнути кордон України: список працюючих КПП

На державному кордоні працюють 20 пунктів пропуску
З початку карантину в Україні посилювалися заходи безпеки на державному кордоні, а також закривалися пункти пропуску. РБК-Україна розбиралося, через які пункти пропуску на сьогодні можна потрапити до країни і виїхати з неї.
Зазначимо, станом на 30 квітня 2020 року на державному кордоні України діють 20 пунктів пропуску. При цьому перетнути їх можна виключно на автомобілі, оскільки кордони закрито для піших переходів і пасажирського автобусного і залізничного сполучення.
Фото: інфографіка Державної прикордонної служби
Крім того, нерегулярні рейси виконуються з Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Як правило, це чартерні рейси для повернення українців до країни. Проте ними можуть скористатись і іноземці, які повертаються до країни свого громадянства. Також виконуються поодинокі рейси, які доставляють українців на роботу за кордон.
Працюючі автомобільні пункти пропуску
На кордоні з Росією:
На кордоні з Білоруссю:
На кордоні з Польщею:
На кордоні зі Словаччиною:
На кордоні з Угорщиною:
На кордоні з Румунією:
На кордоні з Молдовою: