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Черга за SMS: на кордоні з Угорщиною оптимізують рух через КПП

Новини » Політика     09.05.2020 - 12:50
Черга за SMS: на кордоні з Угорщиною оптимізують рух через КПП
Іллюстративне фото (УНІАН)

Водіїв повідомлятимуть у спеціальному додатку чи у вигляді SMS

Для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується запровадити електронну чергу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Ця черга, як прогнозується, синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажних авто, за часом, про який водіїв повідомлятимуть у спеціальному додатку чи у вигляді SMS.

Зазначимо, у межах робочої поїздки до Закарпатської області президент Володимир Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною.

"Працюватимемо над тим, щоб зробити ще два нормальні сучасні пропускні пункти, щоб розвантажити трафік", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив реалізацію експериментального проекту по реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Це можна буде зробити в додатку "Дія".

Також РБК-Україна писало, що під час карантину українці можуть пред'являти цифрові паспорти з додатку "Дія". При цьому зазначається, що юридична сила електронних ID-карти і закордонного біометричного паспорта визначена Постановою уряду.

Теги Новини України Угорщинапункт пропуска
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