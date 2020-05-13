Україна відкриває пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею

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Кабмін прийняв постанову

Україна відкриває пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Однак, дати відкриття пункту пропуску ще немає.

"Постанова, яке повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших та іноземних громадян. У зв'язку з послабленням карантину у нас виникла така необхідність ... З дати опублікування", - заявив на засіданні глава Міністерства внутрішніх справ Арсена Аваков.

Нагадаємо, раніше в Офісі Зеленського повідомили, що для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується ввести електронну чергу. Ця черга, як прогнозується, синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажних авто, за часом, про який водіїв будуть повідомляти в спеціальному додатку або у вигляді SMS.

Крім того, з початку карантину в Україні посилювалися заходи безпеки на державному кордоні, а також закривалися пункти пропуску. РБК-Україна розбиралося, через які пункти пропуску на сьогодні можна потрапити до країни і виїхати з неї.