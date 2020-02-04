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Перший випадок зараження коронавірусом підтвердила ще одна країна

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 09:34
Перший випадок зараження коронавірусом підтвердила ще одна країна
Ілюстративне фото (Global Look Press)

Один бельгієць заразився коронавірусом

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Бельгії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я країни, передає De Tijd.

Міністр охорони здоров'я Меггі Де Блок повідомив, що один з дев'яти бельгійців, яких привезли в країну з Ухані, заразився коронавірусом.

"Один з них заражений новим коронавірусом. Результати тестів інших негативні", - сказав він.

Однак, за словами міністра, в даний час в зараженого відсутні будь-які симптоми захворювання.

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