ВООЗ: медичні маски не захищають від коронавіруса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Використання маски повинно супроводжуватися іншими превентивними заходами

Медичні маски не захищають від коронавірусу, проте вони здатні знизити ризик зараження. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як наголошується, одне лише використання маски не гарантує захисту від інфекції і повинно супроводжуватися іншими превентивними заходами.

"Носіння медичної маски може допомогти обмежити респіраторне захворювання. Проте одне лише використання маски не гарантує захисту від інфекції і повинно супроводжуватися іншими превентивними заходами, включаючи гігієну рук і респіраторну гігієну (дистанцію не менше 1 метра між собою та іншими людьми, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

ВООЗ порадила використовувати маску "раціонально" для уникнення "непотрібного витрачання цінних ресурсів". Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.

Нагадаємо, від коронавірусу в китайській провінції Хубей померли ще 64 людини, що збільшило кількість жертв в епіцентрі спалаху до 414 осіб. У світі зареєстровано понад 19 000 підтверджених випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я готуються відправиться в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу.