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У Китаї спрогнозували пік поширення коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 10:08
У Китаї спрогнозували пік поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На даний момент поширення коронавірусу все ще знаходиться у стадії зростання

Пік поширення коронавірусу в Китаї настане через 10-14 днів. Такий прогноз озвучив голова спеціальної комісії Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, повідомляють китайські ЗМІ.

Наньшань зазначив, що поширення коронавірусу все ще перебуває в стадії росту, але не досягне загальнонаціонального рівня.

"Ми припускаємо, що пік поширення коронавірусу нового типу настане приблизно через 10-14 днів. Але ми повинні як і раніше посилювати профілактичні заходи щодо стримування його поширення - не можна послаблювати пильність", - сказав він.

Нагадаємо, в Таїланді знайшли успішний метод лікування коронавірусу - поєднання препаратів від ВІЛ і грипу.

Крім того, повідомлялося, що в результаті спалаху коронавірусу загинули 362 людини, а 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підготувалася до загрозі занесення нового коронавіруса 2019-nCoV.

Від коронавірусу вилікувалися більше людей, ніж померли У Таїланді знайшли успішний метод лікування коронавіруса
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