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Первый случай заражения коронавирусом подтвердила еще одна страна

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 09:34
Первый случай заражения коронавирусом подтвердила еще одна страна
Иллюстративное фото (Global Look Press)

Один бельгиец заразился коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны, передает De Tijd.

Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.

"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны", - сказал он.

Однако, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Напомним, по состоянию на 3 февраля, подтвержден 151 случай заражения и одна смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира помимо Китая.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

РБК-Украина писало, что в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае.

Также из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.

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