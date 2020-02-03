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Глава ВООЗ закликав відмовитися від обмежень поїздок до Китаю

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 15:32
Глава ВООЗ закликав відмовитися від обмежень поїздок до Китаю
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Ризик поширення коронавіруса є не занадто масштабним

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни відмовитися від міри по обмеженню поїздок до Китаю і торгівлі з цією країною у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса. Про це він заявив під час прес-конференції в штаб-квартирі ВООЗ у Женеві, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ВООЗ закликав країни не піддаватися панікою, а також заявив, що на даний момент небезпеку поширення вірусу не є занадто масштабною.

"На даний момент немає необхідності в непотрібному втручання в подорожі і торгівлю. Ми закликаємо всі країни виконувати рішення, засновані на підтверджених відомостях", - сказав Гебреісус.

Також він зазначив, що завдяки зусиллям китайської влади новий вірус поширюється мінімально і повільно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за даними ВООЗ, станом на 3 лютого зареєстровано 151 випадок захворювання у 23 країні. Всього підтверджено понад 17 тис. випадків інфікування китайським коронавірусом, з яких 361 випадок був смертельним.

Також повідомлялося, що із-за спалаху коронавіруса частина авіаліній тимчасово скоротила чи скасувала рейси в Китай, що призвело до затримок доставки поштових відправлень з Китаю.

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