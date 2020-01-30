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ВООЗ визнала спалах коронавіруса міжнародною загрозою

Новини » В світі     30.01.2020 - 21:55
ВООЗ визнала спалах коронавіруса міжнародною загрозою
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

У ВООЗ не рекомендує вводити обмеження на пересування товарів і людей

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну заяву глава ВООЗ зробив за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусом за межами Китаю.

"З усіх цих причин я оголошую надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення, у зв'язку з глобальною спалахом", - заявив Гебреісус.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що заяву про надзвичайною ситуацією у зв'язку зі спалахом коронавіруса не є вотумом недовіри Китаю.

"Ми б бачили набагато більше випадків за межами Китаю до теперішнього часу - і, можливо, смерті - якби не зусилля уряду, а також прогрес, якого вони досягли, щоб захистити своїх людей і людей у світі", - зазначив Гебреісус.

Нагадаємо, станом на 30 січня кількість хворих коронавірусом в Китаї досягло 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ закликала всі країни готуватися до протидії нового виду коронавіруса, спалах якого сталася у китайському місті Ухань. У ВООЗ занепокоєні тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавирусу, і закликають негайно вжити всі необхідні заходи для забезпечення протидії вірусу.

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