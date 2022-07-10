ru ua
Нд, 10 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перший з двохсот. Україна отримала дрон із США, на який збирали усією країною

Новость на русском →
Україна, Неділя 10 липня 2022 16:16
Перший з двохсот. Україна отримала дрон із США, на який збирали усією країною Фото: Україна отримала дрон із США, на який збирали усією країною (facebook com usofcom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримала перший безпілотний літальний апарат із США для потреб наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям із ЗСУ краще бачити ворогів", - написав він.

Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний проект зі збору безпілотників для українських війських. Його назвали "Армія дронів".

Засновники планують придбати 200 професійних БПЛА тактичного рівня для повітряної розвідки.

Більше про проект РБК-Україна писало тут.

Окрім того, у травні Литва оголосила збір коштів на купівлю БПЛА для України. Країна зібрала 5 млн євро за 3,5 дні. Тоді Туреччина вирішила передати Україні дрон безкоштовно.

Bayraktar з власним ім'ям Vanagas вже доставили в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минцифра Михайло Федоров Збройні сили України
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії