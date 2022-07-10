Первый из двухсот. Украина получила дрон из США, на который собирали всей страной

Украина получила первый беспилотный летательный аппарат из США для нужд наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

"Получили первый дрон из США. Он быстрый и выносливый. А значит, точно поможет нашим героям из ВСУ лучше видеть врагов", - написал он.

Напомним, в Украине запустили специальный проект по сбору беспилотников для украинских военные. Его назвали "Армия дронов".

Учредители планируют приобрести 200 профессиональных БПЛА тактического уровня для воздушной разведки.

Больше о проекте РБК-Украина писало здесь.