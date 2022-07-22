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В ООН озвучили попередні сроки відновлення експорту українського зерна

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П'ятниця 22 липня 2022 17:35
В ООН озвучили попередні сроки відновлення експорту українського зерна Фото: в ООН озвучили попередні сроки відновлення експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі, представники України, Росії, ООН й Туреччини домовились про розблокування експорту через Чорне море. Перші поставки можуть початися вже у суботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представники ООН заявили про те, що сподіваються, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже в суботу.

Також очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня, тобто, 5 тонн зерна на місяць.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці підписання угоди щодо "зернового коридору" під час переговорів України, Росії, ООН й Туреччини у Стамбулі.

Також, за словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, відкриття "зернових коридорів" може дозволити Росії продовжити експорт добрива й продовольства.

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