В ООН озвучили попередні сроки відновлення експорту українського зерна
Під час сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі, представники України, Росії, ООН й Туреччини домовились про розблокування експорту через Чорне море. Перші поставки можуть початися вже у суботу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Представники ООН заявили про те, що сподіваються, що перші поставки українського зерна можуть розпочатися вже в суботу.
Також очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня, тобто, 5 тонн зерна на місяць.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці підписання угоди щодо "зернового коридору" під час переговорів України, Росії, ООН й Туреччини у Стамбулі.
Також, за словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, відкриття "зернових коридорів" може дозволити Росії продовжити експорт добрива й продовольства.
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