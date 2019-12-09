Зустріч Зеленського і Путіна: в Україні назвали учасників

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Вітренко і Оржель будуть у складі української делегації

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель будуть присутні на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Тимошенко зазначив, що Оржель та Вітренко будуть приймати участь в обговоренні питань газу.

"Щодо делегації. Знаючи питання щодо газу, у складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь в обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них", - сказав він.

Володимир Зеленський зустрінеться у форматі тет-а-тет з Володимиром Путіним після переговорів «Нормандської четвірки» Президент України Володимир Зеленський 9 грудня проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн «Нормандської четвірки», заявив учасник української делегації у Парижі, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. «Спочатку Президент проведе двосторонню зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І далі буде зустріч чотирьох лідерів у Нормандському форматі. Після цього Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним», – повідомив Кирило Тимошенко представникам ЗМІ в Парижі. За його словами, під час перемовин можливе обговорення газового питання. «У складі делегації є пан Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. – Ред.) та пан Вітренко (виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. – Ред.). За потреби вони братимуть участь в обговоренні газових та інших питань, які їх стосуються», – зазначив заступник керівника Офісу Президента. Кирило Тимошенко також уточнив, що наразі тривалість переговорів невідома. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Тимошенко додав, що як радники будуть присутні і голова Служби безпеки України Іван Баканов, і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, і начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі двох президентів. Також в Парижі з Путіним будуть помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що сьогодні Путін і Зеленський обговорять газове питання і ситуацію на Донбасі.