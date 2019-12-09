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У Зеленського підтвердили зустріч з Путіним

Новини » Політика     09.12.2019 - 12:24
У Зеленського підтвердили зустріч з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Помічник українського президента підтвердив зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін проведуть двосторонню зустріч після нормандської зустрічі. Про це повідомив заступник глави канцелярії президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, скоріше від усього, о 20:30.

"Президент України Володимир Зеленський проведе двохсторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним", - заявив він.

Володимир Зеленський зустрінеться у форматі тет-а-тет з Володимиром Путіним після переговорів «Нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн «Нормандської четвірки», заявив учасник української делегації у Парижі, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. «Спочатку Президент проведе двосторонню зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. І далі буде зустріч чотирьох лідерів у Нормандському форматі. Після цього Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним», – повідомив Кирило Тимошенко представникам ЗМІ в Парижі. За його словами, під час перемовин можливе обговорення газового питання. «У складі делегації є пан Оржель (міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. – Ред.) та пан Вітренко (виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. – Ред.). За потреби вони братимуть участь в обговоренні газових та інших питань, які їх стосуються», – зазначив заступник керівника Офісу Президента. Кирило Тимошенко також уточнив, що наразі тривалість переговорів невідома.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Раніше двохсторонню зустріч підтвердили у Кремлі і зазначили, що тривалість зустрічі буде залежати від двох лідерів. Як повідомляли росЗМІ, Зеленський і Путін будуть обговорювати питання - від газового транзиту до відновлення авіасполучення. Цей діалог відбудеться вже після завершення підсумкової прес-конференції (за графіком 19:45 за київським часом). Їх особиста зустріч почнеться о 20:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що нормандська зустріч буде тривати три години.

Додамо, українська сторона зацікавлена в довгостроковому газовому контракті. У свою чергу, Путін назвав неприйнятними умови України за новим контрактом на транзит з 1 січня 2020 року. Позиція Європейського союзу, в цілому, зводиться до підтримки України.

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