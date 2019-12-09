ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Окрема зустріч Зеленського і Путіна планується після нормандської зустрічі

Новини » Політика     09.12.2019 - 09:16
Окрема зустріч Зеленського і Путіна планується після нормандської зустрічі
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Нормандська зустріч триватиме близько трьох годин

Двостороння зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського відбудеться після нормандської зустрічі. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що нормандська зустріч завершиться спільною прес-конференцією всіх чотирьох лідерів. До цього учасники цих самітів жодного разу не виходили до преси разом.

Крім того, повідомляється, що нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин. Окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель плануються до початку засідання.

Додамо, глави держав нормандського формату зустрічалися в останній раз 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Відзначимо, в 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія почала збройну агресію.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю російського лідера Володимира Путіна може підняти питання транзиту газу. Українська сторона зацікавлена в довгостроковому контракті. Зокрема, базовим варіантом є транзит строком на 10 років об'ємом в районі 60 млрд кубометрів газу в рік.

Bloomberg повідомив про ризики Зеленського перед нормандською зустріччю Паризький договір: з чим Володимир Зеленський їде на саміт "нормандської четвірки"
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся